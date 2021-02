Renzi, Salvini, Berlusconi, M5s, Pd, LeU: chi esce vincitore dalla crisi di governo? (Di domenica 14 febbraio 2021) Il nuovo governo Draghi ha prestato giuramento ieri. La squadra messa insieme unicamente dall’ex presidente della Bce, senza il veto di nessuno dei partiti coinvolti nella maggioranza, si prospettava più tecnica, e invece è piuttosto politica. Qual è quindi il bilancio, nella formazione del governo Draghi, per i singoli gruppi politici? >> governo Draghi: cosa può funzionare e cosa no nel nuovo esecutivo governo Draghi: com’è andata a Matteo Renzi “Non si può mandare a casa l’uomo più popolare d’Italia per opera del più impopolare”, aveva detto D’Alema. Invece si può. Matteo Renzi è riuscito nel proprio intento: Giuseppe Conte non è più a Palazzo Chigi, e al suo posto c’è l’uomo che egli aveva interpellato nei giorni precedenti allo scoppio della crisi di ... Leggi su urbanpost (Di domenica 14 febbraio 2021) Il nuovoDraghi ha prestato giuramento ieri. La squadra messa insieme unicamente dall’ex presidente della Bce, senza il veto di nessuno dei partiti coinvolti nella maggioranza, si prospettava più tecnica, e invece è piuttosto politica. Qual è quindi il bilancio, nella formazione delDraghi, per i singoli gruppi politici? >>Draghi: cosa può funzionare e cosa no nel nuovo esecutivoDraghi: com’è andata a Matteo“Non si può mandare a casa l’uomo più popolare d’Italia per opera del più impopolare”, aveva detto D’Alema. Invece si può. Matteoè riuscito nel proprio intento: Giuseppe Conte non è più a Palazzo Chigi, e al suo posto c’è l’uomo che egli aveva interpellato nei giorni precedenti allo scoppio delladi ...

welikeduel : 'Renzi è riuscito a far cadere Conte, ma ha riportato al Governo Berlusconi e Salvini. Per una persona che ha guida… - fattoquotidiano : Matteo Renzi e Denis Verdini, amici al punto che l’ex premier il 23 dicembre era andato a trovare l’ex sherpa di Be… - Linkiesta : Sarà anche un bullo, ma @matteorenzi ha salvato per la seconda volta l’Italia. Prima ha impedito al Salvini trumpi… - nicolaf_ : @La_manina__ Mai un contenuto serio, mi raccomando, l'importante è che si faccia fare brutta figura a Berlusconi/Sa… - SteAlbamonte : #mariostaisereno quanto ci metteranno Renzi e Salvini per rompere il cazzo a Draghi? -