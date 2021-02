Red Bull, Marko: “Sprint race? Penso sia una buona decisione, abbiamo avuto gare troppo noiose” (Di domenica 14 febbraio 2021) Nelle ultime ore si sta discutendo molto sul possibile inserimento di una Sprint race nel Mondiale di Formula 1, una proposta che il consigliere della Red Bull Helmut Marko sembra gradire molto: “Penso sia una buona decisione, abbiamo avuto troppe gare noiose. È bene anche che queste gare diano punti. Ora abbiamo trovato tre piste adatte su cui è possibile sorpassare: Monza, Interlagos e Montreal”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 14 febbraio 2021) Nelle ultime ore si sta discutendo molto sul possibile inserimento di unanel Mondiale di Formula 1, una proposta che il consigliere della RedHelmutsembra gradire molto: “sia unatroppe. È bene anche che questediano punti. Oratrovato tre piste adatte su cui è possibile sorpassare: Monza, Interlagos e Montreal”. SportFace.

