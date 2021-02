Pisa Alloggi Erp | in consegna a febbraio altri 30 alloggi di risulta

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 14 febbraio 2021) L’amministrazione comunale, insieme ad Apes, ha ricevuto nei giorni scorsi a Palazzo Gambacorti, nel corso di due distinti incontri, i rappresentanti del sindacato degli inquilini Asia-Usb e i residenti degliErp di via Matteucci. Ad oggi sono 143diristrutturati dal 2018, mentre un’altra trentina sarannoti entro la fine di. «L’edilizia popolare – afferma l’assessore al sociale, Gianna Gambaccini – è sempre stata per la nostra Amministrazione una priorità in cui abbiamo investito risorse importanti, portando avanti un’attività a tutto campo che va dalle manutenzioni del patrimonio ERP, alla realizzazione di nuove costruzioni. Dal nostro insediamento fino ad oggi abbiamo avviato numerosi cantieri in tutti i quartieri della ...