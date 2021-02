Pagelle Spezia-Milan | i voti della Gazzetta | Calhanoglu a luci spente

CalcioNews24 : Pagelle Spezia Milan: rossoneri non pervenuti. Agudelo spacca il match VOTI - MilanWorldForum : Pagelle GDS Spezia - Milan 2-0 -) - MilanWorldForum : Pagelle CorSera Spezia - Milan 2-0 -) - PianetaMilan : #Pagelle #SpeziaMilan, i voti di @Gazzetta_it: @hakanc10 a luci spente - #Calcio @SerieA #SerieA #SerieATIM… - MilanLiveIT : #Dalot e #TheoHernandez travolti ?? #Calhanoglu invisibile ?? Le pagelle di #SpeziaMilan secondo @Gazzetta_it -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Spezia

Loè come avesse giocato a flipper, dove la pallina era il Milan. Un gioco a grande velocità,... Le: Ronaldo scarico, Chiellini ingenuo, Meret salva La sconfitta della Juve lo conferma, i ...Lee highlights di- Milan 2 - 0, gara valida per la ventiduesima giornata di Serie A 2020/2021: Bastoni è il migliore del match(4 - 3 - 3): Provedel; Erlic, Vignali, Ismajli, S. ...Le pagelle di Spezia-Milan, gara della 22^ giornata di Serie A, terminata 2-0 al 'Picco'. Brutta partita dei rossoneri, che hanno perso meritatamente ...Il Milan cade al Picco per 2-0, la squadra di Stefano Pioli esce dal campo meritatamente battuta dopo novanta minuti in completa balìa della squadra avversaria ...