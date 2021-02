Ora è ufficiale: Upamecano al Bayern Monaco fino al 2026 (Di domenica 14 febbraio 2021) Pochi giorni fa il ds Hasan Salihamidzic l’aveva confermato ai microfoni, oggi è arrivata l’ufficialità direttamente dal sito del Bayern Monaco.Dayot Upamecano lascia il Lipsia e giocherà da luglio con i bavaresi per i prossimi cinque anni: “Dayot Upamecano (22 anni, RB Leipzig) giocherà per l’FC Bayern Monaco dal 1 ° luglio 2021. Il difensore ha concordato una collaborazione quinquennale fino al 30 giugno 2026“. #FCBayern verpflichtet Dayot #Upamecano. Alle Infos: https://t.co/3OCuMz25Eq#MiaSanMia #packmas — FC Bayern (@FCBayern) February 14, 2021 Foto: Daily Express L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 14 febbraio 2021) Pochi giorni fa il ds Hasan Salihamidzic l’aveva confermato ai microfoni, oggi è arrivata l’ufficialità direttamente dal sito del.Dayotlascia il Lipsia e giocherà da luglio con i bavaresi per i prossimi cinque anni: “Dayot(22 anni, RB Leipzig) giocherà per l’FCdal 1 ° luglio 2021. Il difensore ha concordato una collaborazione quinquennaleal 30 giugno“. #FCverpflichtet Dayot #. Alle Infos: https://t.co/3OCuMz25Eq#MiaSanMia #packmas — FC(@FC) February 14, 2021 Foto: Daily Express L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Benji_Mascolo : Il videoclip ufficiale di “finché le stelle non brillano” è fuori ora su YouTube ? Buona visione! [… - SkySportF1 : ULTIM'ORA #Formula1 Ufficiale: @LewisHamilton rinnova con la @MercedesAMGF1 per il 2021 Sarà la nona stagione con… - iwannabeaghost_ : da ora è ufficiale: io, son ed ila siamo in una relazione - clikservernet : Ora è ufficiale: Upamecano al Bayern Monaco fino al 2026 - Noovyis : (Ora è ufficiale: Upamecano al Bayern Monaco fino al 2026) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Ora ufficiale morto Erriquez, anima gentile e libera della Bandabardò

... roboante e colorato gruppo folk italiano in attività", si legge aprendo il sito ufficiale della ... "Con la band non vediamo l'ora di tornare all'estero, dopo anni di semina ora stiamo raccogliendo: ci ...

Servizi antidroga dei carabinieri: in 2 giorni 7 arresti e 6 denunce

Procolo, ora in carcere, dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio. Un cittadino ... I 3 sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale. In un palazzo del quartiere Montesanto ...

Ora è ufficiale: niente Fiere di Mezzaquaresima. Appuntamento al prossimo anno LA NAZIONE PS5 torna brevemente da MediaWorld, ma ora è già sold out

A quanto pare, un utente è riuscito ad acquistare la nuova PS5 sullo store online di MediaWorld prima che tornasse nuovamente sold out.

È morto Erriquez, anima gentile e libera della Bandabardò

Il cantante combatteva contro una brutta malattia da tempo ma non aveva mai rivelato nulla. Impegnato sul sociale, aveva dato anima e energia al suo gruppo dagli anni ’90 ...

... roboante e colorato gruppo folk italiano in attività", si legge aprendo il sitodella ... "Con la band non vediamo l'di tornare all'estero, dopo anni di seminastiamo raccogliendo: ci ...Procolo,in carcere, dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio. Un cittadino ... I 3 sono stati denunciati per resistenza a pubblico. In un palazzo del quartiere Montesanto ...A quanto pare, un utente è riuscito ad acquistare la nuova PS5 sullo store online di MediaWorld prima che tornasse nuovamente sold out.Il cantante combatteva contro una brutta malattia da tempo ma non aveva mai rivelato nulla. Impegnato sul sociale, aveva dato anima e energia al suo gruppo dagli anni ’90 ...