Neve e gelo in Irpinia, mezzi spargisale in azione già dall'alba (Di domenica 14 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Continua l'allerta in Irpinia per Neve e gelo. Temperature basse per tutta la provincia nelle ultime quarantotto ore. La conferma è arrivata anche dall'Osservatorio di Montevergine: "All'Osservatorio abbiamo rilevato una minima di -10.4 C. In vetta, a quota 1515 m s.l.m, il termometro ha toccato i 13.9 C, con venti fino a 68 nodi". In centro città funziona il piano messo in piedi dall'amministrazione comunale insieme alla Prefettura. Fin dalle prime ore dell'alba mezzi spargisale hanno fatto capolino in città. Continueranno per le prossime ore. Sono attese le ordinanze dai rispettivi sindaci per la proroga della chiusura delle attività didattiche in presenza. Protezione civile, prosegue allerta per nevicate, gelate e vento forte: temperature ...

