Napoli, scuole chiuse fino al 22 febbraio per un comune partenopeo (Di domenica 14 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il primo cittadino di Torre del Greco, Giovanni Palomba, ha predisposto, tramite ordinanza, la chiusura delle scuole a partire da domani e fino al giorno 22 febbraio. Questo è quanto disposto dal sindaco Giovanni Palomba che ha da poco firmato un’ordinanza a seguito di un tavolo tecnico svoltosi a palazzo Baronale e al quale hanno partecipato anche il responsabile dell’unità di prevenzione collettiva dell’Asl Napoli 3 Sud Vincenzo Sportiello, il dirigente e l’assessore alla Pubblica istruzione, Luisa Sorrentino e Enrico Pensati, il dirigente del Centro operativo comunale Salvatore Visone e il responsabile della protezione civile Antonio Oculato. Nel suo provvedimento il primo cittadino ha stabilito: ”la sospensione dell’attività didattica in presenza di tutte le ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 14 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Il primo cittadino di Torre del Greco, Giovanni Palomba, ha predisposto, tramite ordinanza, la chiusura dellea partire da domani eal giorno 22. Questo è quanto disposto dal sindaco Giovanni Palomba che ha da poco firmato un’ordinanza a seguito di un tavolo tecnico svoltosi a palazzo Baronale e al quale hanno partecipato anche il responsabile dell’unità di prevenzione collettiva dell’Asl3 Sud Vincenzo Sportiello, il dirigente e l’assessore alla Pubblica istruzione, Luisa Sorrentino e Enrico Pensati, il dirigente del Centro operativo comunale Salvatore Visone e il responsabile della protezione civile Antonio Oculato. Nel suo provvedimento il primo cittadino ha stabilito: ”la sospensione dell’attività didattica in presenza di tutte le ...

