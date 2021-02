Milik | De Laurentiis e la dedica che non ti aspetti | “Buon San Valentino”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 14 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ironia, portaci via. Arkadiusznel giorno di Sanha volutore un pensiero al suo vecchio presidente, Aurelio De. Come? Conuna ‘story’ pubblicata su Instagram in cui sono raffigurati lui e il patron azzurro avvolti in un cuore rosa fluo. “Happy Saint Valentine”, la frase eloquente. A fare da sottofondo la canzone Reality di Richard Sanderson. L’iniziativa, bizzarra quanto inattesa, ha scatenato in pochi minuti un fittissimo tam tam. Tanti tifosi increduli l’hanno commentata e rilanciata attraverso post e commenti. Un gesto che fa specie, considerando il rapporto logoro tra i due, protagonisti di un braccio di ferro culminato con la cessione della punta al Marsiglia proprio nell’ultima finestra di mercato. L'articolo proviene da ...