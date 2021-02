Milan | nessun tiro in porta | non accadeva dall’agosto 2019

(Di domenica 14 febbraio 2021) La partita delcontro lo Spezia è stata sicuramente una delle peggiori da quando c’è Stefano Pioli in panchina: nei novanta minuti al Picco non è arrivatonello specchio della. Non succedeva dalla gara d’apertura del campionato-20 contro l’Udinese alla Dacia Arena, datata 25 agosto. C’era Marco Giampaolo in panchina e i bianconeri vinsero di misura grazie alla rete di Rodrigo Becao. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

