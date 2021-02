Meret e Rrahmani hanno salvato Gattuso

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 14 febbraio 2021) Chiamatelo Alex Magno, il giovane che hadue volte Ringhio nei momenti decisivi. Messo da parte, panchinaro. Da promessa a riserva, da fenomeno annunciato ad oblio quasi scontato. Lui che per ironia della sorte, alla fine si è rifiutato anche di calciare i rinvii da fondo perché quel piede lo aveva usato per un miracolo su Alvaro Morata. Un portiere para, un portiere è solo, un portiere cresce con l’idea di essere allo stesso tempo super eroe e schiappa e non immagina mai di dover vedere sindacato il suo talento perché non sa giocare di tiki taka a due passi dalla rete. Era successo pure in finale di Coppa Italia lo scorso anno, sostituto di Ospina come ieri sera, e come allora da professionista maturo si è fatto trovare pronto e ha difeso con ogni mezzo la porta azzurra regalando ala vittoria. A pochi metri da lui Amir, dimenticato ...