Lukaku stende la Lazio, l'Inter vola in testa. La Roma sorpassa la Juventus (Di lunedì 15 febbraio 2021) Inter - Lazio 3 - 1 San Valentino con sorpasso per l'Inter, trascinata da un Romelu Lukaku che dispensa regali ai compagni e ai tifosi nerazzurri. La doppietta del belga e un assist per Lautaro ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 15 febbraio 2021)3 - 1 San Valentino con sorpasso per l', trascinata da un Romeluche dispensa regali ai compagni e ai tifosi nerazzurri. La doppietta del belga e un assist per Lautaro ...

Inter : ???? | RRRRROOOOMEEELUUUU!!! 22' - Hoedt stende #Lautaro, è rigore: #Lukaku è come sempre glaciale dal dischetto!!!… - irrebirra : RT @Inter: ???? | RRRRROOOOMEEELUUUU!!! 22' - Hoedt stende #Lautaro, è rigore: #Lukaku è come sempre glaciale dal dischetto!!! ?? #InterLazi… - taziashinta : RT @Inter: ???? | RRRRROOOOMEEELUUUU!!! 22' - Hoedt stende #Lautaro, è rigore: #Lukaku è come sempre glaciale dal dischetto!!! ?? #InterLazi… - FulvioCrudeli : RT @Inter: ???? | RRRRROOOOMEEELUUUU!!! 22' - Hoedt stende #Lautaro, è rigore: #Lukaku è come sempre glaciale dal dischetto!!! ?? #InterLazi… - yoosef910 : RT @Inter: ???? | RRRRROOOOMEEELUUUU!!! 22' - Hoedt stende #Lautaro, è rigore: #Lukaku è come sempre glaciale dal dischetto!!! ?? #InterLazi… -