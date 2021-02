LIVE Muguruza-Osaka 6-4 4-6 5-7, Australian Open 2021 in DIRETTA: la giapponese annulla due match point e vola ai quarti (Di domenica 14 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.14 Ai quarti Osaka affronterà la taiwana Su-Wei Hsieh che ha giustiziato Marketa Vondrousova 6-4 6-2. Una buona possibilità per la giapponese di arrivare in fondo nuovamente in questo torneo. 3.12 Molto brava la tennista nipponica a vincere una partita piena di alti e bassi. Più centrata la Muguruza nel primo set, brava Osaka ad alzare il LIVEllo in coda al secondo e al terzo set, annullando anche due match point. La differenza l’ha fatta il cinismo e la capacità della giapponese di vincere i punti decisivi. GAME, SET AND match Osaka! La giapponese vince 4-6 6-4 7-5 in rimonta! 0-40 Sbaglia ... Leggi su oasport (Di domenica 14 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3.14 Aiaffronterà la taiwana Su-Wei Hsieh che ha giustiziato Marketa Vondrousova 6-4 6-2. Una buona possibilità per ladi arrivare in fondo nuovamente in questo torneo. 3.12 Molto brava la tennista nipponica a vincere una partita piena di alti e bassi. Più centrata lanel primo set, bravaad alzare illlo in coda al secondo e al terzo set,ndo anche due. La differenza l’ha fatta il cinismo e la capacità delladi vincere i punti decisivi. GAME, SET AND! Lavince 4-6 6-4 7-5 in rimonta! 0-40 Sbaglia ...

