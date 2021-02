L’annuncio di Harry e Meghan | la coppia aspetta il secondo figlio

Leggi su 361magazine

(Di domenica 14 febbraio 2021) Con un romantico scatto hanno dato la lieta novella I Duchi del Sussex, il PrincipeMarkleno il. Ilgenito di Carlo e di Lady D,diventerà nuovamente papà dopo il piccolo Archie. Laha deciso di darenel giorno degli innamorati, a San Valentino e con un romantico scatto pubblicato da un amico di famiglia e fotografo. Da mesi i due sono scomparsi dal loro profilo ufficiale, ormai legato alla vita passata da reali. Meg, I was there at your wedding to witness this love story begin, and my friend, I am honoured to capture it grow. Congratulations to The Duke and Duchess of Sussex on this joyous news!#remoteshoot #shotonipad #shotbymisan pic.twitter.com/3iSYjydVj9 — Misan ...