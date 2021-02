Jessica Aidi si gode Parigi innevata | lady Verratti sorridente sotto la Tour Eiffel

Ultime Notizie dalla rete : Jessica Aidi

Golssip

Commenta per primo E' un periodo felice per. Poche settimane fa Marco Verratti, stella del Psg e della Nazionale, le ha chiesto di sposarlo, ora la bella modella è tutta sorrisi in quel di Parigi. Canta e balla per le strade della ...(Instagram)spettacolare in costume da bagno . Nata a Montpellier , nel Sud della Francia , l'avvenente top model transalpina, legata sentimentalmente al calciatore del PSG ...FOTO - La compagna di Verratti, Jessica Aidi incanta i social con una foto tra le strade di Parigi: cita una canzone di Beyonce su instagram ...FOTO - Jessica Aidi sexy su Instagram: lady Verratti incanta in versione black. Ecco lo shooting hot della modella ...