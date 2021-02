Inter-Lazio, Conte: “Primo posto? Sia punto di partenza” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Antonio Conte nel post partita di Inter-Lazio, match della ventiduesima giornata della Serie A L’allenatore dell’Inter Antonio Conte, al termine del match vinto per 3 a 1 contro la Lazio, e valevole per la ventiduesima giornata della Serie A, ha raccontato le sue impressioni sul match di San Siro ai microfoni di Sky Sport. Quanto si sta bene lassù in classifica nella settimana del derby? “Era un obiettivo che stavamo inseguendo da un po’ di tempo, quello di arrivare in testa. Lo abbiamo fatto oggi in una partita giocata contro un’ottima squadra. Faccio i complimenti a Simone Inzaghi, la Lazio è tosta e ha qualità; le sei vittorie consecutive dimostrano la sua forza. Ma al tempo stesso c’è stata forza mentale da parte nostra. Sono Contento per i ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 15 febbraio 2021) Antonionel post partita di, match della ventiduesima giornata della Serie A L’allenatore dell’Antonio, al termine del match vinto per 3 a 1 contro la, e valevole per la ventiduesima giornata della Serie A, ha raccontato le sue impressioni sul match di San Siro ai microfoni di Sky Sport. Quanto si sta bene lassù in classifica nella settimana del derby? “Era un obiettivo che stavamo inseguendo da un po’ di tempo, quello di arrivare in testa. Lo abbiamo fatto oggi in una partita giocata contro un’ottima squadra. Faccio i complimenti a Simone Inzaghi, laè tosta e ha qualità; le sei vittorie consecutive dimostrano la sua forza. Ma al tempo stesso c’è stata forza mentale da parte nostra. Sononto per i ...

