Incidente per Barbara D’Urso, sui social non si parla d’altro (Di domenica 14 febbraio 2021) Barbara “raggio di luce” D’Urso è sempre presente in tv tra mille trasmissioni, Pomeriggio Cinque, Live-Non è la D’Urso e Domenica Live sembra essere di casa negli studi Mediaset. Ma non solo tv per la bella conduttrice: Barbara ama condividere decine di scatti della sua vita quotidiana con i suoi follower, scatti spesso bollenti che usa sapientemente per stupire chi la guarda, soprattutto vista la sua età; da poco passati 60 anni Barbara sfoggia un fisico da ventenne e soprattutto un’energia che farebbe invidia a chiunque. Prima della diretta Uno dei momenti che ama condividere con i suoi fan è quello prima della diretta, mostrando i suoi cambi d’abito spesso abbondantemente scollacciati, come quello di ieri. Carmelita ha pubblicato una foto su twitter in cui appare con quello che ... Leggi su viaggiarealverde (Di domenica 14 febbraio 2021)“raggio di luce”è sempre presente in tv tra mille trasmissioni, Pomeriggio Cinque, Live-Non è lae Domenica Live sembra essere di casa negli studi Mediaset. Ma non solo tv per la bella conduttrice:ama condividere decine di scatti della sua vita quotidiana con i suoi follower, scatti spesso bollenti che usa sapientemente per stupire chi la guarda, soprattutto vista la sua età; da poco passati 60 annisfoggia un fisico da ventenne e soprattutto un’energia che farebbe invidia a chiunque. Prima della diretta Uno dei momenti che ama condividere con i suoi fan è quello prima della diretta, mostrando i suoi cambi d’abito spesso abbondantemente scollacciati, come quello di ieri. Carmelita ha pubblicato una foto su twitter in cui appare con quello che ...

