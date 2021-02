Governo Draghi: la scelta di alto profilo, nell’interesse dell’Italia (Di domenica 14 febbraio 2021) In pochi giorni il nostro Paese è passato da una maggioranza GialloRossa litigiosa e non produttiva (sotto tutti i punti di vista...) per l'Italia, ad una larga e responsabile compagine partitica pronta a tirar fuori dalle secche della crisi economica i nostri concittadini. Una trasformazione per certi aspetti imprevedibile, ma inevitabile per gestire al meglio, insieme, l'emergenza L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 14 febbraio 2021) In pochi giorni il nostro Paese è passato da una maggioranza GialloRossa litigiosa e non produttiva (sotto tutti i punti di vista...) per l'Italia, ad una larga e responsabile compagine partitica pronta a tirar fuori dalle secche della crisi economica i nostri concittadini. Una trasformazione per certi aspetti imprevedibile, ma inevitabile per gestire al meglio, insieme, l'emergenza L'articolo proviene da Firenze Post.

CarloCalenda : Per chi si lamenta dei componenti politici del governo: rispecchiano i gruppi parlamentari, non ce li ha messi Draghi ma noi, con il voto. - SkyTG24 : Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha anche dato un'indicazione ai suoi ministri riuniti per la prima volta i… - fattoquotidiano : Governo, Conte passa la campanella a Draghi. Fatto fuori da una manovra di palazzo, esce tra gli applausi dei dipen… - anto_galli4 : RT @ka_sovran: Draghi dà la linea ai ministri: 'Il governo sarà ambientalista'. ?? Poi ti accorgi delle tonnellate di rifiuti ( barconi) c… - radioalien : RT @fanpage: Sinistra Italiana potrebbe non votare fiducia a Draghi, Fratoianni: “Non è il governo dei migliori” -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Draghi Gli italiani hanno fiducia in Draghi: web sentiment positivo al 68,34%

Il risultato è stato inaspettato, perché il governo di Mario Draghi, appena 24 ore dopo il suo giuramento, gode del 68,34% di sentiment positivo da parte. Una percentuale elevata, che rispecchia l'...

Sinistra italiana contro fiducia Draghi, ma 2 parlamentari su 3 a favore

L'Assemblea nazionale di Sinistra italiana ha approvato a maggioranza la relazione del suo segretario, il deputato Nicola Fratoianni, per votare contro la fiducia al governo Draghi. Ma gli altri due parlamentari di SI nel gruppo di Leu, la senatrice Loredana De Petris e il deputato Erasmo Palazzotto, hanno invece annunciato l'intenzione di sostenere il nuovo ...

Incontro Orlando-sindacati. Il ministro: priorità ammortizzatori e crisi occupazionale di donne e ... Il Sole 24 ORE Governo Draghi. La scuola per il Ministro Patrizio Bianchi

Governo Draghi: idee per la scuola del Ministro Bianchi. Il nuovo esecutivo, capitanato dal Premier Mario Draghi, ha pronunciato oggi il giuramento al Quirinale alla presenza del Presidente della ...

Stop sino al 5 marzo degli impianti da sci, incertezza sulla riapertura di piscine e palestre

Preoccupa la variante inglese del virus, dietrofront del governo. Protesta il deputato sardo di Fai Salvatore Deidda, Ricciardi chiede un nuovo lockdown immediato e totale in Italia ...

Il risultato è stato inaspettato, perché ildi Mario, appena 24 ore dopo il suo giuramento, gode del 68,34% di sentiment positivo da parte. Una percentuale elevata, che rispecchia l'...L'Assemblea nazionale di Sinistra italiana ha approvato a maggioranza la relazione del suo segretario, il deputato Nicola Fratoianni, per votare contro la fiducia al. Ma gli altri due parlamentari di SI nel gruppo di Leu, la senatrice Loredana De Petris e il deputato Erasmo Palazzotto, hanno invece annunciato l'intenzione di sostenere il nuovo ...Governo Draghi: idee per la scuola del Ministro Bianchi. Il nuovo esecutivo, capitanato dal Premier Mario Draghi, ha pronunciato oggi il giuramento al Quirinale alla presenza del Presidente della ...Preoccupa la variante inglese del virus, dietrofront del governo. Protesta il deputato sardo di Fai Salvatore Deidda, Ricciardi chiede un nuovo lockdown immediato e totale in Italia ...