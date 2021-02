Governo Draghi, Berlusconi furioso per i ministri: fuori i fedelissimi su cui puntava (Di domenica 14 febbraio 2021) Governo Draghi ultimissime. «Forza Italia farà la sua parte. Accolgo con soddisfazione la nomina a ministri Brunetta, Gelmini e Carfagna, sicuro che si impegneranno con l’abituale dedizione portando un contributo di competenza e di esperienza all’azione dell’intera compagine governativa». Così si è espresso il Silvio Berlusconi, dicendosi soddisfatto della squadra di Governo presentata dal premier Mario Draghi. L’ex dirigente della Bce ha scelto per il suo esecutivo ben tre nomi di Forza Italia: Renato Brunetta al ministero della Pubblica amministrazione, Maria Stella Gelmini agli Affari generali delle autonomie e Mara Carfagna al ministero del Sud. A detta di “Libero Quotidiano” si tratterebbe di apparenza: “dal suo entourage traspare non poca delusione”. Governo ... Leggi su urbanpost (Di domenica 14 febbraio 2021)ultimissime. «Forza Italia farà la sua parte. Accolgo con soddisfazione la nomina aBrunetta, Gelmini e Carfagna, sicuro che si impegneranno con l’abituale dedizione portando un contributo di competenza e di esperienza all’azione dell’intera compagine governativa». Così si è espresso il Silvio, dicendosi soddisfatto della squadra dipresentata dal premier Mario. L’ex dirigente della Bce ha scelto per il suo esecutivo ben tre nomi di Forza Italia: Renato Brunetta al ministero della Pubblica amministrazione, Maria Stella Gelmini agli Affari generali delle autonomie e Mara Carfagna al ministero del Sud. A detta di “Libero Quotidiano” si tratterebbe di apparenza: “dal suo entourage traspare non poca delusione”....

