GF Vip | Zorzi e Orlando contro tutti

(Di domenica 14 febbraio 2021) Stefaniae Tommasostanno affilando le armi in vista della finale, a cui sperando di arrivare insieme. Intanto, hanno messo a punto un nuovo programma, dal titolo “Taglia e cuci”, in cui hanno ironizzato sui comportamenti dei concorrenti con i quali hanno discusso maggiormente. Dopo l’uscita dalla casa del Grande Fratello Vip di Maria Teresa Ruta, Tommasoe Stefaniasono stati duramente attaccati dagli Articolo completo: dal blog SoloDonna

Parpiglia : #gfvip #TZLATESHOW #tzvip Ecco la verità di #pupo vs #zorzi - fanpage : #Gfvip, il web si divide tra #iostocontommaso e #iostocongiulia, interviene Gaia, sorella di Tommaso - Tapparella1 : #alfosignorini #pupoGrande #Mediaset #GFVIP5 ##tzvip #carmelitadurso #tzvip #LiveNoneLadUrso Presentatore vergognos… - bohhhhhhhhhh_ : IO VIVO NEL VEDERE QUANDO FINIRÀ IL GF VIP E PIERPOLLO SPONSORIZZERÀ BARRETTE PROTEICHE E GLORIA SALAMA FITVIA , ME… - infoitcultura : GF VIP, Giulia Salemi e Tommaso Zorzi: lite furiosa in veranda -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Zorzi

TI POTREBBE A NCHE INTE RESSARE "> Tommaso: la giacca unisex al Grande Fratelloè tendenza Primavera 2021 Se vuoi essere sempre informato in temp o reale e sulle nostre notizie di gossip,...partito nuovamente il topo - gate al Grande Fratello. Ieri sera mentre Tommasosi metteva a letto, da sotto le coperte sarebbe sgattaiolato fuori un roditore? Secondo me si tratta solo di un calzino... (o almeno questo è ciò che spero!). GF ...Stefania Orlando e Tommaso Zorzi stanno affilando le armi in vista della finale, a cui sperando di arrivare insieme. Intanto, hanno messo a punto un nuovo ...Dice Stefania amareggiata mentre Zorzi, risponde: “A me ha dato un abbraccio come se fossi un traditore“. Infine i due hanno nuovamente parlato di Maria Teresa e Stefania nonostante l’amarezza ha sott ...