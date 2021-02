Francesca Fialdini positiva al covid 19: c’è Nek per aiutarla in diretta (Di domenica 14 febbraio 2021) E anche Francesca Fialdini conduce da casa! In questo ultimo anno abbiamo visto davvero di tutto e anche il mondo della tv si è dovuto adeguare alla nuova vita condizionata dal covid 19. Molti conduttori si sono contagiati e hanno comunque deciso di andare in onda lo stesso, viste le condizioni di salute rimaste comunque buone, collegandosi in streaming da casa. E oggi è successo anche a Francesca Fialdini. Qualche giorno fa la conduttrice aveva annunciato di essere risultata positiva al covid 19 e che comunque stava abbastanza bene, che non voleva mettere angoscia al suo pubblico ma che avrebbe tenuto tutti informati sulle sue condizioni di salute. Aveva anche annunciato che la puntata di Da Noi a Ruota Libera sarebbe comunque andata in onda. E infatti oggi, 14 ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 14 febbraio 2021) E ancheconduce da casa! In questo ultimo anno abbiamo visto davvero di tutto e anche il mondo della tv si è dovuto adeguare alla nuova vita condizionata dal19. Molti conduttori si sono contagiati e hanno comunque deciso di andare in onda lo stesso, viste le condizioni di salute rimaste comunque buone, collegandosi in streaming da casa. E oggi è successo anche a. Qualche giorno fa la conduttrice aveva annunciato di essere risultataal19 e che comunque stava abbastanza bene, che non voleva mettere angoscia al suo pubblico ma che avrebbe tenuto tutti informati sulle sue condizioni di salute. Aveva anche annunciato che la puntata di Da Noi a Ruota Libera sarebbe comunque andata in onda. E infatti oggi, 14 ...

Unf_Tweet : - vitaparanoia04 : Posso dire che almeno oggi sarebbe stato carino da parte di Mara un saluto e un augurio a Francesca Fialdini?! E in… - MatLaurent3 : RT @RaiUno: #DaNoiARuotaLibera ora in onda su Rai1 e in diretta streaming su RaiPlay ???? - RaiUno : #DaNoiARuotaLibera ora in onda su Rai1 e in diretta streaming su RaiPlay ???? - _PuntoZip_ : Oggi in TV: Rita Pavone e Giuseppe Zeno a “Da Noi.. A Ruota Libera”, su Rai1 – Francesca Fialdini condurrà da casa,… -