Francesca Fialdini, Covid: "Sono positiva, il mio programma andrà in onda" (Di domenica 14 febbraio 2021) Francesca Fialdini risulta positiva al CovidLa conduttrice dello show "Da noi…a ruota libera" Francesca Fialdini è risultata positiva al Coronavirus. Lo rivela in un post su Instagram, citando che la risata fa bene a tante cose, ma purtroppo non ci protegge del tutto. Nel suo video ribadisce l'importanza di ridere nonostante tutto, dichiara di essere risultata positiva al Covid, e che nonostante lei si sottoponesse spesso al tampone, la mattina prima ha deciso di passare in farmacia, e in quel modo ha scoperto di esser stata infettata. Fortunatamente l'equipe e la squadra esecutiva del programma non ha avuto contatti ravvicinati con lei, perciò Sono fuori pericolo. Ma nonostante la ...

