Forte scossa di terremoto in Giappone: più di 100 feriti nella zona di Fukushima (Di domenica 14 febbraio 2021) Una scossa di terremoto, magnitudo 7.1 della scala Richter, ha colpito ieri la zona nord orientale del paese. L'epicentro è stato registrato a circa 60 chilometri di profondità al largo della costa di Fukushima, già colpita dal violento sisma del 2011. Nessun danno alle centrali nucleari presenti nella zona e non c'è stato un allarme tsunami. terremoto Giappone Al momento le autorità contano oltre 100 feriti. Nel corso della notte sono stati risolti i problemi di un blackout che aveva colpito circa 900mila abitazioni. Sono stati allestiti 64 centri di evacuazione dove hanno trovato rifugio 200 persone. Secondo la Japan meteorological agency il sisma è dovuto ad un processo di assestamento delle placche tettoniche in corso dal ...

