Fiorella Mannoia si sposa | Ecco chi è il compagno Carlo

Per Fiorella Mannoia sta per arrivare un passo importante nella sua vita, finalmente le nozze con il compagno Carlo Di Francesco Carlo Di Francesco (Instagram)Non è mai troppo tardi per un passo decisivo, importante ed impegnativo come quello del matrimonio. Sono ormai tantissime le persone che si prendono tempo e decidono di convolare a nozze anche in età molto adulta, sfruttando la consapevolezza di amori duraturi e maturati nel tempo. Lo potrà confermare senza dubbio Fiorella Mannoia, una delle artiste italiane più amate dal pubblico nostrano. Cantante dallo spessore eccezionale, che ha scritto pagine della storia musicale italiane degli ultimi 30 anni. Una carriera cominciata nel 1968, quando Fiorella si è distinta nel panorama ...

