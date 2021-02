Ex Embraco: 400 lavoratori sulle montagne russe (Di domenica 14 febbraio 2021) Roma, 14 feb – Continua lo stato di agitazione dei dipendenti della ex Embraco. La situazione per le maestranze piemontesi si aggrava di giorno in giorno. L’ultima batosta è arrivata dal “curatore fallimentare” di Ventures Production (gli ex proprietari dello stabilimento piemontese) che ha avviato la procedura di licenziamento collettivo. Una pessima notizia per le maestranze che tra cinque mesi (quando scadrà la cassa integrazione) rischiano di rimanere senza reddito. Per questo, martedì scorso, gli operai della ex Embraco hanno manifestato davanti alla prefettura di Torino. Il progetto Italcomp non decolla La protesta non si ferma anche se con scarsi risultati. Il ministero dello Sviluppo Economico non è ancora riuscito a dare delle risposte soddisfacenti ai dipendenti dell’ex Embraco. Eppure solo pochi mesi fa gli operai dello ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 14 febbraio 2021) Roma, 14 feb – Continua lo stato di agitazione dei dipendenti della ex. La situazione per le maestranze piemontesi si aggrava di giorno in giorno. L’ultima batosta è arrivata dal “curatore fallimentare” di Ventures Production (gli ex proprietari dello stabilimento piemontese) che ha avviato la procedura di licenziamento collettivo. Una pessima notizia per le maestranze che tra cinque mesi (quando scadrà la cassa integrazione) rischiano di rimanere senza reddito. Per questo, martedì scorso, gli operai della exhanno manifestato davanti alla prefettura di Torino. Il progetto Italcomp non decolla La protesta non si ferma anche se con scarsi risultati. Il ministero dello Sviluppo Economico non è ancora riuscito a dare delle risposte soddisfacenti ai dipendenti dell’ex. Eppure solo pochi mesi fa gli operai dello ...

IlPrimatoN : L’ultima batosta è arrivata dal “curatore fallimentare” di Ventures Production (gli ex proprietari dello stabilimen… - antonio_diluca : RT @collettiva_news: ?? IL GOVERNO GIURA. LA PRIMA LETTERA A DRAGHI ARRIVA DA 400 LAVORATORI IN BILICO 'Gentile presidente' così inizia la… - cgil_fp : RT @collettiva_news: ?? IL GOVERNO GIURA. LA PRIMA LETTERA A DRAGHI ARRIVA DA 400 LAVORATORI IN BILICO 'Gentile presidente' così inizia la… - antonioamantini : RT @collettiva_news: ?? IL GOVERNO GIURA. LA PRIMA LETTERA A DRAGHI ARRIVA DA 400 LAVORATORI IN BILICO 'Gentile presidente' così inizia la… - MASCHERATRISTE : RT @collettiva_news: ?? IL GOVERNO GIURA. LA PRIMA LETTERA A DRAGHI ARRIVA DA 400 LAVORATORI IN BILICO 'Gentile presidente' così inizia la… -