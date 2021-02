Coronavirus: Sgarbi, 'lockdown totale? Draghi rinnovi Cts e cacci Speranza e Ricciardi' (Di domenica 14 febbraio 2021) Roma, 14 feb. (Adnkronos) - «Sarebbe assurdo un nuovo lockdown totale: significherebbe che siamo governati dalla paura». Lo afferma Vittorio Sgarbi, parlamentare alla Camera dei Deputati ed aggiunge: «Per dare il segno della discontinuità Draghi deve rinnovare il Comitato tecnico scientifico e cacciare, con Speranza, Walter Ricciardi. «Draghi – ricorda Sgarbi – subito dopo l'incarico ricevuto da Mattarella aveva evocato la condizione depressiva degli italiani. Tuttavia, le analisi sbagliate dal Comitato tecnico scientifico e le prospettive senza Speranza con la proposta di un nuovo lockdown totale fatta dal consigliere Walter Ricciardi, peraltro in contrasto con ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 febbraio 2021) Roma, 14 feb. (Adnkronos) - «Sarebbe assurdo un nuovo: significherebbe che siamo governati dalla paura». Lo afferma Vittorio, parlamentare alla Camera dei Deputati ed aggiunge: «Per dare il segno della discontinuitàdeve rinnovare il Comitato tecnico scientifico eare, con, Walter. «– ricorda– subito dopo l'incarico ricevuto da Mattarella aveva evocato la condizione depressiva degli italiani. Tuttavia, le analisi sbagliate dal Comitato tecnico scientifico e le prospettive senzacon la proposta di un nuovofatta dal consigliere Walter, peraltro in contrasto con ...

