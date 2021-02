Coronavirus, Ricciardi «Serve lockdown totale». Salvini: «Non se ne può più» (Di domenica 14 febbraio 2021) «Un lockdown totale in tutta Italia immediato». È quello che ritiene sia necessario Walter Ricciardi per fronteggiare l'emergenza Coronavirus in Italia. Lo ha detto in alcune dichiarazioni riportate dall'Ansa. Una scelta che, a suo avviso, dovrebbe coinvolgere anche le scuole con la loro chiusura. A tenere aperte, nella sua idea, dovrebbero essere unicamente le attività essenziali. Un provvedimento che, stando a quanto detto, dovrebbe essere comunque di «durata limitata». La dichiarazione del docente di Igiene dell'Università Cattolica di Roma e consigliere del Ministro Speranza ha generato la replica di Matteo Salvini. Coronavirus, Ricciardi spiega il suo punto di vista Secondo Walter Ricciardi questo dovrebbe essere il momento di migliorare il ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 14 febbraio 2021) «Unin tutta Italia immediato». È quello che ritiene sia necessario Walterper fronteggiare l'emergenzain Italia. Lo ha detto in alcune dichiarazioni riportate dall'Ansa. Una scelta che, a suo avviso, dovrebbe coinvolgere anche le scuole con la loro chiusura. A tenere aperte, nella sua idea, dovrebbero essere unicamente le attività essenziali. Un provvedimento che, stando a quanto detto, dovrebbe essere comunque di «durata limitata». La dichiarazione del docente di Igiene dell'Università Cattolica di Roma e consigliere del Ministro Speranza ha generato la replica di Matteospiega il suo punto di vista Secondo Walterquesto dovrebbe essere il momento di migliorare il ...

