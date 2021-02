Calcio | Trentalange | ' noi siamo modello per i più giovani'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 14 febbraio 2021) Roma, 14 feb. (Adnkronos) - "Noi qui poscondividere, confrontarci come in uno spogliatoio e dirci tutto quello che abbiamo nel cuore. Fuoridei modelli, per i più. Noi abbiamo avuto davanti a noi delle altre persone che sono state dei modelli e credo che dobbiamo restituire aiquello che gli altri ci hanno dato, non è difficile, si può fare.un po' come degli alberi che possono perdere le foglie ma mantenere sempre le radici. Noi poscambiare delle idee ma mantenere i nostri principi. Questo dobbiamo fare per il bene nostro e dell'Aia". Lo ha detto il nuovo presidente dell'Aia Alfredo, nel suo discorso all'Assemblea dopo l'elezione.