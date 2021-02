Bennacer: “Partita difficile, ma non ci arrendiamo” (Di domenica 14 febbraio 2021) Ismael Bennacer ne è consapevole, la Partita giocata dal Milan contro lo Spezia non è stata assolutamente all’altezza. Il centrocampista algerino però non si abbatte ed è pronto a ripartire: “Partita difficile stasera… Ma non ci arrendiamo” le sue parole su Twitter. Match difficile ce soir… On ne baissera pas les bras malgré tout #ForzaMilan pic.twitter.com/XW1gT6PWg6 — Ismaël Bennacer (@IsmaelBennacer) February 13, 2021 Foto: Twitter personale Bennacer L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 14 febbraio 2021) Ismaelne è consapevole, lagiocata dal Milan contro lo Spezia non è stata assolutamente all’altezza. Il centrocampista algerino però non si abbatte ed è pronto a ripartire: “stasera… Ma non ci” le sue parole su Twitter. Matchce soir… On ne baissera pas les bras malgré tout #ForzaMilan pic.twitter.com/XW1gT6PWg6 — Ismaël(@Ismael) February 13, 2021 Foto: Twitter personaleL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

