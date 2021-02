Barbara d’Urso su clubhouse: il caffeuccio con i fan (Di domenica 14 febbraio 2021) Barbara d’Urso è sbarcata su clubhouse, lanciandosi con grande entusiasmo in questo nuovo social: alle 20, dopo Pomeriggio 5, ha organizzato un caffeuccio virtuale con il suo pubblico, e nonostante un piccolo imprevisto, la conduttrice ha rivelato che è stato un grande successo. Barbara d’Urso, già qualche giorno fa, aveva mostrato il suo grande interesse per il mondo dei social, annunciando di aver creato un profilo su clubhouse, Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 14 febbraio 2021)è sbarcata su, lanciandosi con grande entusiasmo in questo nuovo social: alle 20, dopo Pomeriggio 5, ha organizzato unvirtuale con il suo pubblico, e nonostante un piccolo imprevisto, la conduttrice ha rivelato che è stato un grande successo., già qualche giorno fa, aveva mostrato il suo grande interesse per il mondo dei social, annunciando di aver creato un profilo su, Articolo completo: dal blog SoloDonna

serimeoow : comunque ho fatto un sogno abbastanza strano.. in pratica le pecore parlavano e volevano dominare il mondo quindi… - infoitcultura : Barbara D’Urso e il difensore per antonomasia: Ecco chi è la sorella - infoitcultura : Barbara D’Urso, emerge il nome di un presunto fidanzato mentre i social vanno in “tilt” per lei - infoitcultura : Barbara d’Urso avverte i paparazzi: non c’è nulla da fotografare - infoitcultura : Barbara D’Urso innamorata? Tutto su il presunto il fidanzato -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara d’Urso Valeria Fabrizi in lacrime a Live non è la D'Urso: «Ho subito un furto da 200.000 euro, mi resta la fede» Il Messaggero