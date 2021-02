Arresti e sequestri per droga | gli interventi nel napoletano dei carabinieri

Leggi su anteprima24

(Di domenica 14 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNumerosisono stati eseguiti dagli ultimi due giorni daidel Comando provinciale di Napoli nel corso di controlli anti. I militari della stazione di Palma Campania, insieme a quelli della stazione di Castello di Cisterna hanno arrestato tre persone per detenzione difini di spaccio: detenevano nella loro abitazione di Castello di Cisterna 145 dosi di cocaina, 94,6 grammi di crack suddivisi in 263 dosi, 401 grammi di hashish in 4 panetti e 20 bustine di marijuana per complessivi 105 grammi. In casa anche 5 bilancini, materiale vario per il confezionamento e un giubbotto antiproiettile. Ancora a Castello di Cisterna, questa volta in Via Leopardi, nel complesso di edilizia popolare “ex legge 219”, idella ...