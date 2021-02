zizionice : RT @Gazzetta_it: #Pallanuoto, un Classico in piscina: il #Settebello batte la Spagna 9-8 - robertotavani : RT @Gazzetta_it: #Pallanuoto, un Classico in piscina: il #Settebello batte la Spagna 9-8 - Nuotomania : - Gazzetta_it : #Pallanuoto, un Classico in piscina: il #Settebello batte la Spagna 9-8 -

Ultime Notizie dalla rete : Classico piscina

La Gazzetta dello Sport

Il Settebello batte ancora la Spagna (respinta per l'oro mondiale 2019 a Gwangju) 9 - 8, e dopo il 17 - 10 di venerdì agli Usa vince la Frecciarossa Cup, il triangolare disputato nel centro federale ...Il lungo cammino verso Tokyo è cominciato e domenica 14 Febbraio farà tappa allaComunale di Bellariva di Firenze, per la 42°edizione del trofeo di nuoto "Città di Firenze". Unormai per il mondo natatorio italiano, valido come test ufficiale per le qualificazioni ...Il lungo cammino verso Tokyo è cominciato e domenica 14 Febbraio farà tappa alla Piscina Comunale di Bellariva di Firenze, per la 42°edizione del trofeo ...Il lungo cammino verso Tokyo domani domenica 14 febbraio avrà una tappa a Firenze, piscina di Bellariva, per la 42/a edizione del trofeo Città di Firenze, classica del mondo natatorio italiano che sar ...