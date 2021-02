Roma | falciato mentre attraversa la strada | morto il tabaccaio di Piazza Epiro

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 13 febbraio 2021) Non ce l’ha fatta il 46enne investito da una Smart la sera di giovedìvaall’incrocio con via Mauritania, verso le 21, dopo aver chiuso la sua tabaccheria. L’uomo, conosciuto e amato da tutti nel quartiere non solo per il suo lavoro e per il suo immancabile sorriso, ma anche perché la sua mamma era l’insegnante di Francesco Totti, era apparso immediatamente in condizioni gravissime: portato all’ospedale San Giovanni in codice rosso, era stato operato alla testa, ma oggi le sue condizioni si sono aggravate fino al decesso. Immediati i messaggi di cordoglio sul web, che si sono rincorsi a decine: “Hai raggiunto la tua mamma”, hanno scritto riferendosi alla morte della madre avvenuta appena qualche mese fa. “Non scorderemo mai il tuo sorriso”, “Abbiamo pregato per te, ma non è servito a ...