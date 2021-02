Radu ucciso con dodici pugnalate alle spalle | c' è un altro indagato per l' omicidio

Ultime Notizie dalla rete : Radu ucciso

Corriere Adriatico

APPROFONDIMENTI L'APPELLO Giallo sul delittoa coltellate. Il legale Polisena:...Uno scontrino di 3 euro. Pane e fontina comprato al Mercatò di via Botticelli per mangiare qualcosa sui tavolini in cemento dei giardinetti di corso Taranto. Aveva mangiato qui Chirimbutadi 53 anni, romeno, il senzatetto trovato morto questa mattina intorno alle 8.30. Aveva 33 anni, era nato a Torino. Viveva in strada. Non era uno conosciuto in zona. In pochi vivono ai ...PORTO SANT’ELPIDIO - C’è un indagato per la morte di Mihaita Radu. A distanza di un anno dall’efferato omicidio del 31enne romeno residente a Porto Sant’Elpidio ...Il corpo di un uomo è stato trovato vicino a una panchina questa mattina in un giardino pubblico di corso Taranto, davanti al Mercatò. Secondo i primi accertamenti della polizia si tratta di un clocha ...