Parla Cencelli | «Il mio manuale ha vinto ancora» Draghi si è attenuto al sistema come Andreotti…

«Il manuale Cencelli è stato applicato alla lettera». Massimiliano Cencelli, democristiano doc, è il padre del vademecum sul come dividere nomine e poltrone ad esponenti di vari partiti o correnti in proporzione al loro peso. Cencelli, intervistato dal Giornale, mostra tutta la sua delusione: «Questa volta non me l'aspettavo, le premesse erano altre; ma anche Draghi si è attenuto in maniera precisa al sistema». Cencelli: «Il sistema è nato nel 1968» Cencelli poi spiega che il sistema è nato «nel 1968. Discutevamo ormai da ore su come assegnare i ministeri, quando a un certo punto, per risolvere lo stallo, dissi: scusate, facciamo finta di essere una società per azioni.

