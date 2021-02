Paola Coletti | chi è la sorella gemella di Jo Squillo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 13 febbraio 2021) Joha unaed è identica a lei, se non fosse chesi sia vista di rado in televisione. Molto simile alla cantante e attrice per il suo aspetto e per alcuni tratti distintivi, ma lontana anni luce per quanto riguarda la scelta di una vita artistica sotto i riflettori. Tante volte Joha parlato durante alcune interviste televisive di sua, raccontando di quanto siano legate e di come la morte della madre le abbia portate ad una alleanza ancora più forte di prima., nata quindi come lail 22 giugno del 1962 a Milano – ha sempre supportato Jo nelle sue scelte di vita ed è la sua spalla in ogni momento triste e ...