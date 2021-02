Napoli-Juventus, Francesca Michielin non ci sta: “Prossima volta arbitro io” (Di sabato 13 febbraio 2021) La cantante Francesca Michielin, nota tifosa juventina, si è fatta sentire sui social durante Napoli-Juventus e ha messo nel mirino l’arbitraggio di Doveri. “Se questo è un arbitraggio serio, la Prossima volta arbitro io” ha scritto con ironia su Twitter la Michielin, che evidentemente non ha apprezzato in primis il rigore fischiato al Napoli e rivelatosi poi decisivo. Il tweet di Francesca Michielin Rega non posso dire niente lo so, ma se questo è un arbitraggio serio allora la Prossima arbitro io lol — Francesca Michielin (@Francescacheeks) February 13, 2021 SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 13 febbraio 2021) La cantante, nota tifosa juventina, si è fatta sentire sui social durantee ha messo nel mirino l’arbitraggio di Doveri. “Se questo è un arbitraggio serio, laio” ha scritto con ironia su Twitter la, che evidentemente non ha apprezzato in primis il rigore fischiato ale rivelatosi poi decisivo. Il tweet diRega non posso dire niente lo so, ma se questo è un arbitraggio serio allora laio lol —(@cheeks) February 13, 2021 SportFace.

