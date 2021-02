Mondiali Cortina | Suter trionfa in discesa | battute Weidle e Gut Curtoni ottava

(Di sabato 13 febbraio 2021)d'Ampezzo, 13 febbraio 2021 " Due medaglie d'oro su due gare per la Svizzera che per il momento sta dominando il mondiale femminile di. Dopo l'oro di Lara Gut in supergigante giovedì, ...

Corinne Suter conquista la medaglia d'oro nella discesa libera femminile, terza gara deidi sci alpino di2021. La svizzera si aggiudica il secondo successo iridato tra le donne dopo la vittoria di Gut - Behrami in Super - G col tempo di 1'34"27, davanti alla tedesca ...Vai allo speciale2021 Le italiane Senza Sofia Goggia le speranze erano ridotte al lumicino e infatti non è andata benissimo. A salvare la spedizione in velocità della nazionale ...Corinne Suter ha vinto la medaglia d’oro nella discesa libera ai Mondiali di Sci Alpino in corso a Cortina. La sciatrice svizzera con il tempo di 1:34.27 ha preceduto la tedesca Kira Weidle (+0.20) e ...Ancora soddisfazioni per la selezione rossocrociata ai Mondiali di Cortina. Corinne Suter ha trionfato nella discesa odierna conquistando l'oro con il tempo di 1.34.27, precedendo la tedesca Kira Weid ...