Maltempo, domani a Napoli chiusi parchi e cimiteri (Di sabato 13 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – A seguito dell'avviso di allerta meteo emanato dalla protezione civile regionale che prevede venti forti, l'amministrazione comunale di Napoli ha disposto per domani la chiusura di parchi e cimiteri cittadini. Il Maltempo ha causato disagi a Napoli e in provincia. Il forte vento che sta interessando l'intera area flegrea ha abbattuto nella tarda mattinata di oggi una pesante insegna stradale all'imbocco della galleria Montenuovo in località Lucrino a Pozzuoli. L'insegna alta circa cinque metri e larga sei metri è crollata al suolo impegnando entrambe le carreggiate. Sfiorata la tragedia. Il conducente di una vettura in transito e' riuscito a passare giusto in tempo sotto l'insegna prima che dal retrovisore la vedesse crollare al ...

