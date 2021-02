Inter, doppio appuntamento in Procura: prima Lukaku, poi Conte. Ecco cosa rischiano (Di sabato 13 febbraio 2021) L'attaccante e il tecnico dovranno presentarsi in Procura dopo i diverbi nelle gare con Milan e Juve Leggi su 90min (Di sabato 13 febbraio 2021) L'attaccante e il tecnico dovranno presentarsi indopo i diverbi nelle gare con Milan e Juve

infoitsport : Crespo e la sfida da doppio ex: «Lazio bella, ma contro l'Inter non basterà» - matteoischiboni : RT @laziopress: ESCLUSIVA | Il doppio ex Mudingayi: “Contro l’Inter mi aspetto una gara a viso aperto. Questa Lazio può arrivare ovunque se… - laziopress : ESCLUSIVA | Il doppio ex Mudingayi: “Contro l’Inter mi aspetto una gara a viso aperto. Questa Lazio può arrivare ov… - pasqualinipatri : ESCLUSIVA | Il doppio ex Mudingayi: “Contro l’Inter mi aspetto una gara a viso aperto. Questa Lazio può arrivare ov… - LALAZIOMIA : ESCLUSIVA | Il doppio ex Mudingayi: “Contro l’Inter mi aspetto una gara a viso aperto. Questa Lazio può arrivare ov… -