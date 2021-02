Infortunati Napoli: le condizioni di Insigne, Meret e Lozano (Di sabato 13 febbraio 2021) Pessime notizie per il Napoli durante la partita vinta contro la Juventus: Insigne, Meret e Lozano Infortunati. Le ultime Il Napoli ha abbandonato il terreno di gioco dello stadio Maradona con le ossa rotte, malgrado la straordinaria vittoria conquistata contro la Juventus. C’è grande attenzione alle condizioni di Lorenzo Insigne, Alex Meret e Hirving Lozano, che nel finale hanno accusato un problema fisico. Il messicano è apparso molto dolorante in seguito a uno stiramento muscolare. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 febbraio 2021) Pessime notizie per ildurante la partita vinta contro la Juventus:. Le ultime Ilha abbandonato il terreno di gioco dello stadio Maradona con le ossa rotte, malgrado la straordinaria vittoria conquistata contro la Juventus. C’è grande attenzione alledi Lorenzo, Alexe Hirving, che nel finale hanno accusato un problema fisico. Il messicano è apparso molto dolorante in seguito a uno stiramento muscolare. Leggi su Calcionews24.com

