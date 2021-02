Incidente choc | abbatte una casa con il furgoncino delle consegne del pane

(Di sabato 13 febbraio 2021) Unimpressionante: un impatto violento ha coinvolto un furgone a Fratta Polesine (Rovigo). Intorno alle 13 di venerdì 12 febbraio un furgone ha sbandato all’improvviso ed è uscito di strada andando a battere contro l’angolo di unadisabitata e utilizzata come deposito di attrezzi e materiali agricoli. Il muro è crollato ricoprendo di calcinacci e mattoni il mezzo. Il furgone è un Volkswagen Caddy e appartiene a un noto panificio della zona, Panificio Bacchin, gestito dalla famiglia Davì. Stava rientrando da un giro die stava percorrendo via Granze, la strada stretta e piene di curve, che unisce Fratta a Costa. L’impatto è stato violento probabilmente dovuto a una sbandata che ha fatto uscire di strada il furgone e lo ha mandato a sbattere contro l’angolo della, come si vede dalle foto di ...

infoitcultura : Tragedia per Stefano de Martino, L’incidente a casa poi la morte: “Non ce l’ha fatta”. Fan sotto choc -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente choc

Il Mattino

L'Si schianta con l'auto contro un camion:muore addetto al... Sul posto sono intervenuti gli agenti dell'Unità Operativa Avvocata che hanno immediatamente soccorso le donne che erano state ...Lo sparo in autostrada finisce malissimo [VIDEO] Si schianta con la Tesla e le celle del pacco ...social le immagini che raccontano i minuti immediatamente successivi ad un incredibile...Nella serata di ieri in Vico Tofa, nei pressi di Via Toledo, un uomo alla guida di una Ford Focus, incurante dei pedoni e della loro incolumità si è reso responsabile di un ...Il percorso nella casa del Grande Fratello Vip di Alda D’Eusanio, si può dire, è stato breve ma intenso. La concorrente si è fatta particolarmente notare per le sue frasi choc su altri colleghi e sull ...