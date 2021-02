In cinque prendono a catenate due militanti di FdI a Torino. I ragazzi sono ora in ospedale (video) (Di sabato 13 febbraio 2021) Ancora un’aggressione contro FdI a Torino. catenate, calci e pugni. Con una furia indescrivibile un gruppo di cinque “bravi ragazzi” antifascisti ha aggredito a Torino due militanti di Fratelli d’Italia che stavano raccogliendo firme e distribuendo volantini in piazza Foroni. Prima gli aggressori hanno cercato di ribaltare il banchetto, poi di rubare le bandiere. Quindi sono passati alle vie di fatto, provocando lesioni ai due militanti, che ora si trovano ricoverati al San Giovanni Bosco. Nell’ultimo periodo una lunga serie di aggressioni a Torino contro FdI “Questa di oggi – raccontano Enrico Forzese e Paola Ambrogio di Fratelli d’Italia – è l’ennesima di un’innumerevole serie di aggressioni che i nostri militanti ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 13 febbraio 2021) Ancora un’aggressione contro FdI a, calci e pugni. Con una furia indescrivibile un gruppo di“bravi” antifascisti ha aggredito aduedi Fratelli d’Italia che stavano raccogliendo firme e distribuendo volantini in piazza Foroni. Prima gli aggressori hanno cercato di ribaltare il banchetto, poi di rubare le bandiere. Quindipassati alle vie di fatto, provocando lesioni ai due, che ora si trovano ricoverati al San Giovanni Bosco. Nell’ultimo periodo una lunga serie di aggressioni acontro FdI “Questa di oggi – raccontano Enrico Forzese e Paola Ambrogio di Fratelli d’Italia – è l’ennesima di un’innumerevole serie di aggressioni che i nostri...

SecolodItalia1 : In cinque prendono a catenate due militanti di FdI a Torino. I ragazzi sono ora in ospedale (video)… - MartaCurci : RT @maledettissima: Xuxa e Pippo: noi siamo stati per cinque mesi amici di Maria Teresa Dayane: AH BELLU AVERE AMISCI COME VOI ALORA ESTR… - spaceodditv : già una figlia che va a dormire alle cinque di mattina ce l'ho e ieri ha dormito solo tre ore e pure l'altra volta… - dayslikethis08 : RT @maledettissima: Xuxa e Pippo: noi siamo stati per cinque mesi amici di Maria Teresa Dayane: AH BELLU AVERE AMISCI COME VOI ALORA ESTR… - Kaona_shi__ : RT @maledettissima: Xuxa e Pippo: noi siamo stati per cinque mesi amici di Maria Teresa Dayane: AH BELLU AVERE AMISCI COME VOI ALORA ESTR… -