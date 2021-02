I poliziotti prima pizzicano il cliente e poi il pusher: arrestato con le dosi di cocaina già pronte (Di sabato 13 febbraio 2021) FERMIGNANO - arrestato, dopo una meticolosa e classica operazione fatta di continui appostamenti di agenti travisati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 35enne residente a ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 13 febbraio 2021) FERMIGNANO -, dopo una meticolosa e classica operazione fatta di continui appostamenti di agenti travisati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 35enne residente a ...

