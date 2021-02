I numeri in chiaro, Maga: «Questa fase stabile può finire presto per le varianti: il governo Draghi potenzi il tracciamento» – Il video (Di sabato 13 febbraio 2021) «Una fase stabile, senza variazioni significative». È così che descrive lo stato attuale della diffusione dei contagi da Coronavirus in Italia Giovanni Maga, direttore del laboratorio di Virologia Molecolare presso l’Istituto di Genetica Molecolare del CNR di Pavia, commentando i dati del bollettino di oggi, 13 febbraio. «Anche se l’ultima analisi dell’Iss evidenzia qualche segnale di peggioramento in alcune zone», ammette Maga a Open. L’indice RT «sta aumentando, ma potrebbe essere fisiologico, giacché siamo passati a una fase di alleggerimento in tutte le zone. Dobbiamo evitare che la tendenza si inverta e i contagi aumentino di nuovo». Le varianti Le stime oggi «parlano di circa il 18% dei casi ascrivibile alla variante» scoperta in Inghilterra, ragiona Giovanni ... Leggi su open.online (Di sabato 13 febbraio 2021) «Una, senza variazioni significative». È così che descrive lo stato attuale della diffusione dei contagi da Coronavirus in Italia Giovanni, direttore del laboratorio di Virologia Molecolare presso l’Istituto di Genetica Molecolare del CNR di Pavia, commentando i dati del bollettino di oggi, 13 febbraio. «Anche se l’ultima analisi dell’Iss evidenzia qualche segnale di peggioramento in alcune zone», ammettea Open. L’indice RT «sta aumentando, ma potrebbe essere fisiologico, giacché siamo passati a unadi alleggerimento in tutte le zone. Dobbiamo evitare che la tendenza si inverta e i contagi aumentino di nuovo». LeLe stime oggi «parlano di circa il 18% dei casi ascrivibile alla variante» scoperta in Inghilterra, ragiona Giovanni ...

Tiaguinho_1973 : @poicipenso4 @DanieleGianca il problema da noi è che basta tirare nello specchio. l numeri parlano chiaro - Possidonio_GG : RT @3gennaio2013: Cosa vi aspettavate di diverso? Forse non vi è ancora chiaro che, con o senza i 5 Stelle, vista la corsa in massa che c è… - PaolaTacconi : RT @3gennaio2013: Cosa vi aspettavate di diverso? Forse non vi è ancora chiaro che, con o senza i 5 Stelle, vista la corsa in massa che c è… - federicazenga18 : @GRawen1 Ma cosa c entra ? Mica è una cosa che lui vuole L ha detto perché le statistiche parlano chiaro. Parla di… - mentepungente : @Leonellooo @boboviz @OttaviaPozzati @HuffPostItalia I numeri parlano chiaro Non c'è alcuna emergenza 'femminicidi… -