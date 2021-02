Governo Draghi, giuramento ‘freddo’: la squadra deve trovare l’amalgama (Di sabato 13 febbraio 2021) di Alfonso Raimo e Marta Tartarini Leggi su dire (Di sabato 13 febbraio 2021) di Alfonso Raimo e Marta Tartarini

Il presidente del Consiglio Mario Draghi e tutti i 23 ministri hanno giurato nelle mani del Capo dello Stato. L'esecutivo è dunque operativo. Alla cerimonia erano presenti, in qualità di testimoni, il Segretario Generale della ...

Roma, 13 feb. (LaPresse) - Si è svolta nella sala dei Galeoni di palazzo Chigi la cerimonia della campanella. Giuseppe Conte ha così passato le consegne a ...

Roma, 13 feb. (Adnkronos) - Il premier uscente Giuseppe Conte sta lasciando palazzo Chigi dopo il passaggio di consegne e la cerimonia della campanella con il nuovo presidente del Consiglio Mario Drag ...

