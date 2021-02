**Governo: al via primo Cdm con premier Draghi** (Di sabato 13 febbraio 2021) Roma, 13 feb. (Adnkronos) – E’ in corso a Palazzo Chigi la prima riunione del Consiglio dei Ministri con il premier Mario Draghi. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 13 febbraio 2021) Roma, 13 feb. (Adnkronos) – E’ in corso a Palazzo Chigi la prima riunione del Consiglio dei Ministri con ilMario Draghi. L'articolo CalcioWeb.

you_trend : ?? #BREAKING M5S, via libera da #Rousseau al governo #Draghi con il 59% dei voti favorevoli - lucfontana : Governo Draghi, ecco la squadra (via @Corriere) - giorgio_gori : Stop agli stage gratuiti e senza tutele. - augusto_amato : Governo, standing ovation per Conte dai dipendenti di Palazzo Chigi. Poi esce mano nella mano con la compagna… - Gcabocla1 : Votazione su Rousseau per la fiducia del M5S al Governo Draghi - Firma la petizione! -