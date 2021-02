Gattuso e il Napoli danno un calcio alla crisi | la Juve sprofonda

sscnapoli : La SSC Napoli ricorda che Gennaro Gattuso non ha profili personali attivi su alcun social media. Gli account esiste… - pisto_gol : Nap-Juv 1:0 Con un rigore di Insigne(Chiellini su Rahmani) il Napoli vince una gara poco spettacolare, che la Juven… - mirkocalemme : La scossa è arrivata e vale doppio considerando le assenze (Koulibaly, Manolas, Demme, Mertens, Ghoulam, Hysaj e pu… - 26_maggio13 : @Neschio__92 Neschio se non ci fosse stata la cavolata di Chiellini e nel 2 tempo la Juve non avesse sprecato occas… - gizzo97 : RT @marifcinter: Gattuso: 'L'unica cosa che non accetto sono gli attacchi personali. Poi se pensano che sono scarso e non sono idoneo ad al… -

Ultime Notizie dalla rete : Gattuso Napoli

Ilè senza sette giocatori ma ha ancora un'anima e la difende dalle folate del vento gelido e della Juve. 6 Szczesny Spera che Insigne cambi angolo sul rigore, ma gli va male. 5,5 ...Il centesimo gol arriva contro la Juventus per il capitano delche riscatta così l'errore in Supercoppa. L'attaccante a 'Sky' commenta la partita: 'Siamo contenti per il risultato ma ...REGGIO NELL'EMILIA, ITALY - JANUARY 20: Napoli Manager, Gennaro Gattuso looks on prior to the Italian PS5 Supercup match between Juventus and SSC Napoli at Mapei Stadium - Citta' del Tricolore on ...Il tecnico dopo la vittoria contro la Juventus: "Avessimo avuto sempre la rosa al completo sarebbe stata una stagione diversa" ...