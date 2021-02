Facebook si ispira a Clubhouse e punta sulla voce

infoitscienza : Clubhouse 'ispira' Facebook, che promette chat audio e nuovi progetti legati alla comunicazione vocale - infoitscienza : Facebook si ispira a Clubhouse, in arrivo una novità solo voce - Sara_Nurchis : @lenuuccia_ @daannazione @goodvjbess L'ho presa a caso dal suo profilo Facebook curiosando e sinceramente mi ispira… - MaterVerbi : ??11 Febbraio 2021 - XXIX Giornata Mondiale del Malato, il cui tema si ispira al brano evangelico di oggi in cui Ge… - MaredAmare : La collezione lingerie Lumière Douce di Wacoal Europe si ispira alle atmosfere luminose della cattedrale di Notre D… -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook ispira

Panorama

Zuckerberg - spiega il New York Times - sarebbe rimasto impressionato dal nuovo social, tanto da volerlo replicareLo show sarà proposto sul canale YouTube e la paginadi Alba Music Festival, oltre che sui ... Amore in cinema e musica" che sialle scene indimenticabili delle più celebri commedie ...Facebook sta iniziando a sviluppare un servizio simile a Clubhouse, ha scritto il New York Times. Non sarebbe la prima volta che la società si è ispirata ai suoi concorrenti.