Contrasto alla droga, Carabinieri denunciano spacciatore a Marzano di Nola. (Di sabato 13 febbraio 2021) I Carabinieri della Stazione di Marzano di Nola, a termine di specifica attività info - investigativa, hanno denunciato un 50enne del posto, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di ... Leggi su gazzettadiavellino (Di sabato 13 febbraio 2021) Idella Stazione didi, a termine di specifica attività info - investigativa, hanno denunciato un 50enne del posto, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di ...

