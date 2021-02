Con Bennacer è un altro Milan: Pioli ritrova il suo artista del centrocampo (Di sabato 13 febbraio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ... Leggi su gazzetta (Di sabato 13 febbraio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

AntoVitiello : #Tonali allenamento quasi tutto in gruppo. #Kjaer e #Bennacer totalmente con la squadra. Ballottaggio Castillejo-Sa… - AntoVitiello : #Milan, allenamento in gruppo per #Bennacer, verso il recupero. #Kjaer allenamento sul campo ma non ancora con la… - AntoVitiello : #Milan, #Bennacer anche oggi in gruppo ed è recuperato. #Kjaer sta molto meglio, ha svolto una parte di lavoro con… - sportli26181512 : Con Bennacer è un altro Milan: Pioli ritrova il suo artista del centrocampo: Con Bennacer è un altro Milan: Pioli r… - Milan1Quds : RT @Gazzetta_it: Con #Bennacer è un altro #Milan: #Pioli ritrova il suo artista del centrocampo -